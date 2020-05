Greta, lunedì l’ultimo saluto al piccolo angelo di Poggiarello

Si terrà lunedì, alle ore 10, presso il campo sportivo di Pieve Fanonica l’ultimo saluto alla piccola Greta. Dopo il nullaosta del magistrato e l’allentamento delle misure anticovid che prevedevano funerali con massimo di 15 persone, è stata fissata la data per le esequie della piccola, trovata morta in una piscina poco lontana da casa.

Le indagini

Le indagini intanto proseguono, concentrandosi sul percorso che la piccola avrebbe percorso. Tutto però si sarebbe configurato come un’enorme tragedia, una fatalità che non avrebbe lasciato scampo alla bimba. L’esame autoptico infatti ha confermato la compatibilità dell’orario e l’assenza di violenza e quindi di qualsiasi intervento di terzi, con la morte intervenuta per annegamento.