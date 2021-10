Governo, legge di bilancio 2022 stanzia altri 6 miliardi per sisma Centro Italia

Nel disegno di legge del Governo raddoppiati i fondi per la ricostruzione, ma ancora non bastano. CdM inamovibile sul Superbonus 110%

Il Governo recepisce in parte l‘allarme del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini. Nella legge di bilancio 2022 sono previsti infatti altri 6 miliardi per finanziare la ricostruzione post sisma del Centro Italia. Una misura che arriva a ridosso delle celebrazioni per il quinto anniversario dal terremoto che ha coinvolto Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo nel 2016.

Finora erano stati stanziati 6 miliardi di euro per gli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma. Ma il commissario Legnini nell’ultimo mese ha ribadito più volte che ne servono almeno il triplo: dai 18 ai 20 miliardi. Ed allora ecco che il Governo è intervenuto parzialmente a sostenere le richieste. Intanto arrivano circa ulteriori 6 miliardi. Circa 12, quindi, in tutto.

Il provvedimento è contenuto nel disegno di legge “recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024” approvato giovedì pomeriggio dal Consiglio dei Ministri. Da Palazzo Chigi viene infatti comunicato che, tra gli investimenti pubblici, “sono rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia”.

Nel suo appello pubblico, nell’ambito delle celebrazioni promosse dall’Anci a Camerino, Legnini aveva chiesto anche che venisse rifinanziato il Superbonus al 110%. Su questo però il Governo è stato inamovibile ed ha proseguito dritto sulla strada già emersa nei giorni scorsi: “Gli incentivi al 110% – ha deciso il Consiglio dei Ministri – sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%“.