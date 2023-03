Giro d'Italia, Comune cerca sponsor per tappa di Terni - Tuttoggi

Giro d'Italia, per la tappa Terni-Fossombrone, in calendario il 13 maggio, il Comune cerca sponsor per la manifestazione

In occasione della partenza della tappa del Giro d’Italia Terni – Fossombrone il Comune di Terni, attraverso la Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio – Ufficio Sport, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie tramite un avviso pubblico di manifestazione di interesse, che riguarda la possibilità di proporsi come sponsor del Comitato della tappa di Terni, è indetta alcuna procedura di affidamento. Nel procedimento non sono previste graduatorie, attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito.

Sponsor per il Giro d’Italia

Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto le iniziative promosse e coordinate dall’Ufficio Sport. Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) o di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni).

L’Amministrazione, per ragioni di razionalità dell’azione amministrativa, si riserva di non prendere

in esame e non considerare ammissibili proposte di sponsorizzazione di valore inferiore a € 500,00.

L’Amministrazione potrà consentire la presenza di più sponsor per l’iniziativa di cui si tratta

assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale

promozionale, con una presenza commisurata e proporzionata, per formato e quantità, alla

sponsorizzazione offerta.