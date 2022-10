Giro d'Italia, 13 maggio 2023 tappa a Terni - Tuttoggi

Giro d'Italia, la 106° edizione farà tappa a Terni. Il 13 maggio 2023 la gara di ciclismo transiterà per Terni

28 anni dopo dall’ultima apparizione, il Giro d’Italia di ciclismo farà tappa a Terni nel maggio del 2023: in città transiterà la 106ª edizione di una delle manifestazioni sportive più belle al mondo, di grande tradizione e fascino.

Giro d’Italia “vetrina internazione

“L’ennesima vetrina internazionale per Terni sempre più al centro dell’attenzione grazie ai numerosi eventi sportivi e non, di cui è stata palcoscenico in questi anni – commenta il sindaco di Terni, Leonardo Latini – Un ringraziamento alla Fondazione Carit e alla Regione Umbria per il contributo determinante al raggiungimento di questo importante risultato”.