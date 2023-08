La polizia ha denunciato un 25enne eritreo, l'auto riconsegnata alla proprietaria

Furto al supermercato usando un’auto rubata. La polizia ha denunciato un 25enne eritreo per furto aggravato e ricettazione. Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della polizia di Stato di Perugia hanno notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un esercizio commerciale. Per questo hanno deciso di sottoporlo ad una verifica più approfondita.

Dopo averlo accompagnato in Questura per una compiuta identificazione, i poliziotti hanno riconosciuto il 25enne come l’autore di un furto avvenuto qualche giorno prima in un supermercato del capoluogo. Hanno quindi contattato il responsabile del supermercato, il quale, portatosi presso gli uffici di polizia, ha riconosciuto l’uomo come colui che, dopo aver asportato alcuni generi alimentari, si era dato alla fuga insieme ad un complice a bordo di un’utilitaria.

Dal controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno poi potuto appurare che i due uomini erano saliti a bordo di un’auto risultata rubata lo scorso 8 luglio. Il veicolo in questione, infatti, era stato rinvenuto e riconsegnato alla proprietaria qualche giorno dopo il furto dai poliziotti delle Volanti che lo avevano notato mentre era parcheggiato in via Mario Angeloni.