Sorpreso a spacciare tra via della Pergola e piazza Grimana, arrestato 29enne - Tuttoggi.info

L'uomo aveva addosso 8 grammi di hashish suddivisi in tre involucri termosaldati e 100 euro

Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri, a Perugia, in flagranza di reato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari hanno notato il giovane di origini tunisine – senza fissa dimora e con precedenti – aggirarsi a piedi tra via della Pergola e Piazza Grimana. Insospettiti dal suo comportamento hanno deciso di procedere al controllo.

Sottoposto a perquisizione personale, addosso al giovane sono stati rinvenuti 8 grammi di hashish suddivisi in tre involucri termosaldati e la somma contante di 100 euro in banconote di vario taglio, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita.

Condotto in caserma, in ragione degli elementi indiziari raccolti, il 29enne è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Perugia.