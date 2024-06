Al Serafico oggi pomeriggio la Festa in amicizia nel segno di sport e inclusione - Tuttoggi.info

Il Serafico apre le sue porte nel segno di sport, accoglienza e inclusione: appuntamento oggi, sabato 15 giugno dalle 16 alle 19, con la Festa in Amicizia “AccogliAmo”, l’iniziativa annuale che apre le porte a chiunque voglia mettersi alla prova e sperimentare nuove attività.

Anche in vista del G7 per l’Inclusione e la disabilità che si terrà il prossimo ottobre in Umbria (e in parte ad Assisi), la Festa in amicizia vuole sottolineare l’importanza dello sport, dei giochi all’aria aperta e delle attività creative per promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione. In questo modo, infatti, è possibile dare a chiunque la possibilità di mettersi in gioco e di scoprire un lato diverso di se stesso, ma anche della disabilità che così diventa una vera e propria esperienza di conoscenza e interazione.

Oltre agli operatori del Serafico che guideranno gli ospiti attraverso le diverse attività in programma, parteciperanno all’evento anche diverse realtà locali: il Centro Sportivo Italiano allestirà un vero e proprio campo da gioco, di 10×16 metri quadri, per realizzare il calcio umano, una variante divertente del tradizionale gioco da tavolo, in cui i giocatori reali prendono il posto delle miniature, fissandosi a barre orizzontali in un campo gonfiabile; ogni squadra collabora muovendosi lateralmente in sincronia per colpire la palla e fare gol, offrendo un’esperienza di ‘squadra’ e divertimento attivo, in cui i ragazzi del Serafico potranno giocare con chiunque voglia cimentarsi nel gioco. L’Associazione I Lupi del Subasio, invece, insegnerà la pet therapy robotica, una forma di terapia assistita da robot che imitano i comportamenti e le caratteristiche degli animali domestici per offrire supporto emotivo e psicologico, aiutare a ridurre lo stress e l’ansia e le persone con disturbi cognitivi. Gli operatori del Laboratorio Creativo del Serafico, invece, in collaborazione con l’associazione Millepiedi di Foligno, insegneranno a tutti i bambini come costruire un vero aquilone.

“La Festa in Amicizia – spiega la presidente Francesca Di Maolo – è un appuntamento tradizionale del Serafico, con un approccio ludico ma allo stesso tempo declinato in chiave realistica e inclusiva, poiché le attività che proporremo rappresentano un potente strumento di inclusione sociale. Attraverso attività sportive adattate e attività ludico-ricreative, promuoviamo l’integrazione, creando un ambiente dove tutti possono partecipare e sentirsi valorizzati, a prescindere dalle capacità di partenza”