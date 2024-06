Incidente auto-bici, ciclista in Rianimazione - Tuttoggi.info

Incidente alla rotatoria, ciclista scaraventato a terra ferito gravemente. Trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso di Terni

Nella mattinata di oggi, 16 giugno, si è verificato un grave incidente tra un’auto e una bici, nei pressi di strada di Casanova. Secondo quanto riferito dal giornale UmbriaOn, alla guida dell’auto, una Land Rover condotta da un 55enne si è scontrata con un uomo 72 anni che procedeva in sella alla sua bici da corsa sulla rotonda che conduce verso Maratta.

Incidente auto-bici

Il ciclista, in seguito all’impatto, è finito rovinosamente a terra, sbattendo il capo a terra. Subito è giunto sul posto un equipaggio del 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito in loco, hanno trasferito il paziente al Pronto Soccorso di Terni, con codice rosso. Secondo quanto è stato possibile, dopo le cure del caso, il ciclista è stato ricoverato in Rianimazione.