Assisi, appello del Comune ai cittadini: "Donateci il 5x1000" - Tuttoggi.info

Da inizio settimana è possibile destinare il 5×1000 al Comune di Assisi. L’amministrazione comunale, assessorato ai servizi sociali, ha avviato una campagna di comunicazione indirizzata ai cittadini che in questo periodo si accingono a compilare la dichiarazione dei redditi per ricordare che esiste la possibilità di sostenere, senza spese, le attività di servizi sociali nel territorio comunale.

Le risorse di questo versamento serviranno a supportare le attività sociali che si svolgono nel territorio comunale, per esempio integrare le rette per donne e minori in difficoltà che debbono essere accolti in apposite strutture, per l’assistenza ad anziani e persone con disabilità, per aiutare famiglie in difficoltà sostenendole con contributi una tantum o per finanziare progetti riservati ai più fragili ma anche attività ricreative per anziani e attività di sostegno e di progettualità per i più giovani per contrastare il rischio di povertà educativa.

Per destinare il 5×1000 al Comune di Assisi con lo slogan “la casa di tutti”, è semplicissimo: è sufficiente apporre la propria firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi e inserire il codice fiscale 00313820540. Va ricordato che il 5×1000 è una quota dell’Irpef che il cittadino deve versare allo Stato e che, sulla base di una espressa scelta, viene assegnata a determinati Enti, tra cui il Comune di Assisi, per finanziare attività istituzionali socialmente rilevanti.

“E’ un meccanismo che, nella sua semplicità, – sostiene l’amministrazione comunale – ha implicazioni sociali perché innanzi tutto la finalità del prelievo fiscale è interamente dedicata a iniziative meritevoli riservate alla comunità e poi perché tale scelta, completamente gratuita, viene decurtata direttamente dalle tasse e quindi rappresenta un rapporto ‘positivo’ con il fisco. Sostenere le tante attività sociali del Comune di Assisi è possibile per tutti, anche per chi non risiede ad Assisi ma, visitando la città per turismo o spiritualità, può rendersi conto del livello di cura verso la comunità. Ad Assisi nessuno deve rimanere solo e per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti. L’amministrazione, in particolare il sindaco e l’assessore al sociale, in questa occasione intendono ringraziare coloro che hanno costantemente donato il proprio 5×1000 in questi anni ai servizi sociali del Comune e auspicano una adesione da parte dei cittadini e dei tanti amici di Assisi da ogni parte d’Italia”.