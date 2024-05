Grosso pino domestico cade in mezzo alla strada, tragedia sfiorata in via Roma - Tuttoggi.info

E' successo ad Umbertide, fortunatamente senza conseguenze per persone o cose | Si indaga sulle cause data l'assenza di vento e di malattie sulla pianta

Tragedia sfiorata questa mattina (25 maggio) in via Roma, ad Umbertide, dove un grosso pino domestico è crollato sulla strada.

La gigantesca pianta si è letteralmente sradicata dalla sua sede ma, fortunatamente, non ci sono state conseguenze né per le persone né per le cose. Al momento della caduta non stava transitando nessuno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Umbertide per occuparsi della viabilità, inevitabilmente paralizzata, mentre gli operai del Comune e I vigili del fuoco si sono occupati del taglio e della rimozione dell’albero.

Sono tuttora in corso i controlli per capire le cause della caduta, visto che non c’era presenza di vento e l’albero, a quanto pare, non presentava nessun segno di malattie. L’assessore all’Ambiente Francesco Cenciarini avrebbe già incaricato un agronomo per procedere alla perizia di tutti e 35 i pini di via Roma.

L’episodio riaccende inevitabilmente le polemiche che, soprattutto due anni fa, erano arrivate al culmine dopo il taglio di alcuni pini storici proprio in via Roma. Da una parte gli ambientalisti e alcuni residenti “affezionati”, contrari, e dall’altra le ragioni squisitamente di sicurezza pubblica dell’amministrazione comunale.