Chiama Polizia per una lite domestica, gli trovano 90 grammi di hashish nascosti nel calzino - Tuttoggi.info

L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, la quantità trovata equivaleva a oltre 1.307 dosi

Ha chiamato a casa la Polizia, raccontando di essere stato aggredito ma un 53enne italiano, da presunta vittima, è finito addirittura in carcere.

Giunti sul posto, a Castel del Piano (Perugia), gli agenti hanno identificato il richiedente – gravato da numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia a mano armata e resistenza a Pubblico Ufficiale – che ha riferito di aver avuto una lite con la convivente, poi allontanatasi dall’abitazione.

Gli agenti della Squadra Volante, insospettiti dal comportamento dell’uomo, accortisi peraltro di un forte odore di sostanza stupefacente all’interno dell’appartamento, hanno proceduto ad un approfondito controllo. Nascosta all’interno di un calzino indossato dal padrone di casa hanno trovato una confezione di hashish, dal peso di oltre 90 grammi, equivalente a circa 1.307 dosi.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 53enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pm, trattenuto nelle celle di sicurezza fino all’udienza di convalida, nell’ambito della quale il Giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere.