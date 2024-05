Salvini rilancia: "Nodo priorità" | Melasecche contro quelli "della Capalbio de noantri" VIDEO - Tuttoggi.info

A Ponte San Giovanni i vertici della Lega confermano l'impegno per la variante e attaccano i "no" della sinistra per interessi politici e personali

Da Perugia, dove ha partecipato ad una manifestazione elettorale della Lega, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ribadisce: “Il Nodo è una priorità”. E manda un messaggio alle altre forze politiche del centrodestra: “Conto che sia una priorità per tutta la maggioranza di governo e per tutti i miei colleghi in Consiglio dei ministri. Perché nei decenni passati per la politica romana l’Umbria non era esattamente al centro…”.

Salvini, che nei giorni scorsi da Foligno aveva annunciato novità a breve sulla variante stradale, ha riferito di aver detto ai tecnici del Ministero di lavorarci “con il miglior progetto possibile”. E sulla coalizione di centrosinistra, che a Perugia, pur con qualche distinguo, osteggia l’opera, Salvini ha detto: “Spiace che la coalizione di centrosinistra ritenga che sia un’opera inutile e dannosa, perché cambierà in meglio la vita dei perugini”. Dicendosi sicuro che “taglierà il traffico” e “farà risparmiare tempo, denaro, code e incidenti”.

Un progetto per il quale spingono tutte le rappresentanze istituzionali della Lega: con il segretario umbro del partito, l’on. Riccardo Augusto Marchetti, c’erano la governatrice Donatella Tesei e l’assessore regionale Enrico Melasecche. Quest’ultimo non ha mancato stoccate a chi si oppone al progetto, sul piano politico o per valutazioni personali.

Melasecche all’attacco della “Capalbio de noantri”

Quanto all’opposizione politica, Melasecche ha replicata alla candidata sindaco del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi. Bollando come “menzogne” l’aver detto che sul Nodo non c’è in realtà nulla di concreto: “Niente cosa? Abbiamo ereditato da loro il disastro. Non hanno avuto il coraggio, perché i problemi difficili non è banale affrontarli”.

L’assessore ha poi attaccato quelli, “tutti di sinistra”, che hanno “la villa nel borgo antico di Collestrada”, chiamata “la Capalbio de noaltri”. Attaccando ancora: “Andate a vedere di chi è la lottizzazione voluta dalla sinistra. Vogliono cementificare loro accanto al borgo antico. E questa è una cosa vergognosa”.

Melasecche ha anche parlato di una “manovra in corso” a Ponte San Giovanni per favorire la candidata del centrosinistra. Avvertendo: “Se vince la Ferdinandi, non accadrà mai, il progetto si bloccherà completamente.”. Concludendo: “Ci vuole coraggio per governare. Noi lo abbiamo avuto e vi assicuro che si continuerà con determinazione”.

Il Nodo-Nodino di Perugia e il Brt si confermano tra i veri temi concreti di confronto-scontro della campagna elettorale perugina.