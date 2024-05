In auto con 3 panetti di hashish, arrestato 32enne di Castiglione del Lago - Tuttoggi.info

Il giovane è stato fermato ad un controllo dai carabinieri a San Feliciano di Magione, aveva con sé 330 grammi di hashish

Viaggiava in auto, nella zona di San Feliciano di Magione, con circa 330 grammi di hashish ma è incappato in un controllo dei carabinieri della locale stazione. Così un 32enne di Castiglione del Lago è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai militari dell’Arma magionesi nel tardo pomeriggio di martedì. All’esito della perquisizione veicolare e personale, è stato trovato con addosso 3 “panetti” di hashish, per un peso complessivo di 300 grammi circa, oltre ad un ulteriore pezzo della stessa sostanza del peso di 30 grammi.

Nel corso delle attività di ricerca sul veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, un coltello intriso di “hashish” e un telefono cellulare. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale.

Condotto in caserma per gli approfondimenti del caso, per il 32enne è scattato l’arresto. Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito “direttissimo” previsto per la giornata successiva. All’esito dell’udienza davanti al gip di Perugia, l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura cautelare personale dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria nel comune di residenza.