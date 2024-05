Insulta e picchia un uomo durante una lite, poi aggredisce poliziotti | Arrestata 33enne - Tuttoggi.info

E' successo in un'abitazione del centro storico di Foligno, la donna è stata arrestata in flagranza per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale

Una lite per futili motivi è finita con un arresto in un’abitazione del centro storico di Foligno, dove ieri sera (24 maggio), è intervenuta la Polizia.

Il violento alterco tra un uomo e la donna ha visto la seconda – 33enne già nota alle forze dell’ordine e con precedenti anche in materia di stupefacenti, – assumere un atteggiamento aggressivo nei confronti del primo, insultandolo e poi percuotendolo.

E’ stato proprio questo, infatti, a chiedere l’intervento della Polizia che, giunta sul posto, ha sorpreso la donna proprio mentre stava tentando di aggredire il contendente. Nonostante i tentativi di riportarla alla calma, però, la 33enne ha iniziato ad insultare i poliziotti, arrivando persino a colpirli a calci, nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo.

Contenuta dagli agenti, la donna è stata poi condotta presso gli uffici del Commissariato dove, al termine delle attività di rito, è stata arrestata in flagranza per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Pm di turno, l’arrestata è stata trattenuta nelle camere di sicurezza della questura di Foligno, in attesa di essere giudicata per direttissima.