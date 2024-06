Vigili del fuoco in azione tra Campello e Spoleto sulla Flaminia per un furgone in fiamme

Vigili del fuoco di Spoleto in azione domenica mattina lungo la Flaminia a quattro corsie nel tratto tra Campello sul Clitunno ed Eggi. L’intervento è stato richiesto per un furgone avvolto dalle fiamme mentre era in marcia in direzione sud. Rallentamenti si registrano alla circolazione veicolare.

(foto di repertorio)