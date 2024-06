Gaza, l'Idf e la 'pausa tattica' per gli aiuti: scontro tra Netanyahu ed esercito - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Forte tensione tra l’esercito e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo l’annuncio di una “pausa umanitaria” da parte delle forze israeliane per un’area nel sud della Striscia di Gaza per consentire l’ingresso di più aiuti.

“Abbiamo un Paese con un esercito, non un esercito con un Paese” avrebbe commentato Netanyahu, secondo Channel 13, durante una riunione di gabinetto. Era stato il suo stesso ufficio poco prima a confermare la contrarietà a quanto annunciato dai militari. “Per arrivare all’eliminazione di Hamas ho preso decisioni che non sempre vengono accettate dai militari”, avrebbe detto ancora Netanyahu, stando alle notizie del canale, rilanciate dal Times of Israel, che scrive di “divergenze” con i vertici dell’esercito.

L’esercito israeliano ha annunciato ieri una “pausa tattica” nelle ore diurne, ossia dalle 8 alle 19. “Avrà luogo tutti i giorni fino a nuovo avviso” hanno fatto sapere i militari, “lungo il percorso che va dal valico di Kerem Shalom alla Salah al-Din Road e, poi, in direzione nord verso l’area di Khan Younis”. La pausa, come si legge sul Guardian, avrebbe lo scopo di consentire ai camion umanitari di raggiungere il vicino valico di Kerem Shalom, il principale punto di ingresso degli aiuti in arrivo controllato da Israele, e di viaggiare in sicurezza verso nord lungo l’autostrada Salah a-Din, per consegnare i rifornimenti ad altre parti di Gaza. La pausa, ha detto l’Idf, aggiungendo che è stata coordinata con le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie internazionali.

Una pausa definita immediatamente “inaccettabile” da Netanyahu. “Dopo che è stata chiarita la situazione, è stato riferito al premier che non c’è alcun cambiamento nella politica delle Idf a Rafah e che i combattimenti a Rafah proseguono come previsto” hanno fatto sapere dall’ufficio del premier israeliano.

Secondo il sito di notizie locale Ynet il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, inoltre, non sarebbe stato informato in anticipo dei piani né avrebbe approvato la decisione comunicata dalle Idf della “pausa tattica” quotidiana.

Il ministro israeliano della Difesa ieri ha incontrato le truppe al confine con la Striscia di Gaza. “Sono venuto alla frontiera con Rafah per esaminare da vicino gli eventi tragici di sabato”, ha detto Yoav Gallant in dichiarazioni rilanciate dal sito israeliano Ynet, dopo la morte di 11 soldati nei combattimenti, otto nella zona di Rafah. “Schieriamo i nostri soldati solo per missioni essenziali – ha affermato -. Queste operazioni sono impegnative e purtroppo hanno prezzi molti alti”.

L’inviato della Casa Bianca, Amos Hochstein, è oggi in Israele con l’obiettivo di cercare di fermare l’escalation lungo la ‘Linea Blu’ tra lo Stato ebraico e Hezbollah in Libano. Lo riferisce l’emittente Cbs citando un funzionario della Casa Bianca a condizione di anonimato.

“La crescente aggressività di Hezbollah ci sta portando sull’orlo di quella che potrebbe essere un’escalation più ampia, che potrebbe avere conseguenze devastanti per il Libano e l’intera regione”, ha detto ieri il portavoce delle Idf Daniel Hagari in una dichiarazione video in lingua inglese.

Salirebbe a oltre 37.300 morti il bilancio delle persone rimaste uccise nella Striscia di Gaza dall’avvio della campagna militare israeliana contro Hamas in risposta all’attacco del 7 ottobre in Israele. Parla infatti di 37.337 morti l’ultimo bollettino del ministero della Salute di Gaza, che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas. I feriti, stando al bilancio aggiornato di cui dà notizia la televisione satellitare al-Jazeera sono 85.299.