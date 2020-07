Fuori da Temptation Island, Alessandro e Sofia star del web con Highlander Dj VIDEO

Fuori da Tempation Island, i perugini Alessandro e Sofia sono subito star del web grazie a Highlander Dj. Impazza sui social il video della canzone che ripercorre la breve avventura della coppia di Perugia nel reality di Canale 5.

“Quale il motivo per cui ha richiesto così in fretta il falò di confronto anticipato?“: La domanda rivolta dal conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ad Alessandro davanti al falò dà il via al video, con tanto di sottotitolo del testo. “Lui che la baciava / lui che la toccava / Ma che persona è?!” le parole di Alessandro mixate. “Qui è tutto bello / ma Alessandro n’ ci sta più!” detto con cadenza perugina.

“Mi hai detto prima / sei una gallina…” sono invece le parole di Sofia utilizzate da Highlander Dj. “E te strusciavi / sempre con Ciavy…” accusa la fidanzata.

Il ritornello di Sofia

E poi il ritornello: “Io ti amo / poco, poco, poco / io ti amo / quanto un mal di pancia” prosegue la canzone con Sofia.

La gaffe di Antonella Elia

Ritornello in cui c’è spazio anche per la gaffe di Antonella Elia: “Chi è Sofia?“. E la risposta: “Io“. “Ah“.

La lite

La canzone prosegue con la lite: “Ma che cosa / lo baciavi sul collo / lo baciavi! / e ti facevi accarezzare qui!” le parole di Alessandro, riferiva ai comportamenti con il single Alex. “Malgrado questo io ti amo e sono qua” la risposta accesa di Sofia.

“Sei un tradito’!”

Alessandro prosegue: “So stare da solo / so stare da solo / io sono allibito / vedendo che oggi si baciava!”. E Sofia: “Sei un tradito’!“. “La risposta di Alessandro in perugino: “No, io n’me so mai permesso!”.

“Alessandro n’ ci sta più!”

E la canzone termina ripetendo le parole del macellaio di Castel del Piano: “Ma che persona è?!” le parole di Alessandro mixate. “Qui è tutto bello / ma Alessandro ‘n ci sta più!” detto con cadenza perugina. Il video termina con Sofia in lacrime.

Non così l’avventura di Alessandro e Sofia, che invece hanno lasciato Temptation Island mano nella mano.

Un video, quello di Highlander Dj, tutto da ballare e da ridere liberamente ispirato all’avventura di Alessandro Medici e Sofia Calesso a Temptation Island. Nonostante nel testo non si faccia riferimento ai famosi “corni“.