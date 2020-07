Temptation Island, perugini al casting sulla scia di Alessandro e Sofia

Temptation Island, casting aperti: perugini sulla scia di Alessandro e Sofia. Poco fa sulla pagina Facebook del programma di Canale 5 è stato pubblicato un post che annuncia l’apertura dei casting. Con il link per iscriversi.

I casting misteriosi

“Vuoi partecipare a #Temptationisland? I casting sono aperti!, Cosa aspetti, iscriviti subito qui“. Questo il post che è stato pubblicato.

Ma è mistero sui posti in palio nella selezione. Non è infatti spiegato a quale edizione si riferisca il casting. In molti sperano che l’edizione di settembre, che sarà condotta da Alessia Marcuzzi, veda coppie “normali” accanto a quelle vip. Come quella attuale, alla quale stanno partecipando anche i perugini Alessandro e Sofia.

Il falò di Alessandro e Sofia

E il macellaio di Castel del Piano e la sua fidanzata, più giovane di 14 anni, sono stati i protagonisti della prima puntata. Con Alessandro che, di fronte alle accuse di tradimenti lanciate da Sofia al single Alex, imbestialito ha subito chiesto il falò di confronto. Perché lui, “i corni“, sostiene sempre di averli subiti da Sofia e non viceversa.

Domani sera (giovedì) su Canale 5 in prima serata vedremo se Sofia avrà accettato il confronto.

Perugini al casting

Intanto, però, tanti perugini, sulla scia della popolarità raggiunta da Alessandro e Sofia, hanno già comunicato di voler partecipare al casting per partecipare a Temptation Island.