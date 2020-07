Urla, poi l'amore: Alessandro e Sofia lasciano insieme Temptation Island IL VIDEO

Alessandro e Sofia lasciano Temptation Island e tornano a Perugia, insieme. E’ durata solo una settimana l’avventura della coppia perugina nel reality di Canale 5.

Epilogo a sorpresa nel falò di confronto andato in onda giovedì sera. Un falò davanti al quale Alessandro e Sofia, rosi dalla gelosia, si sono scambiati reciproche accuse di tradimento. Guardando insieme i video incriminati.

Le urla tra la coppia perugina

Un confronto acceso, tra Alessandro e Sofia. Che urlando si rinfacciano presunti tradimenti e mancanza di fiducia. Ma soprattutto, il comportamento sull’isola.

Entrambi cercano conferma delle proprie ragioni parlando con il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia.

Inizia il falò di confronto fra Sofia e Alessandro 🔥Riusciranno a superare tutte le incomprensioni? #TemptationIsland Temptation Island sur Jeudi 9 juillet 2020

“Filippo – dice Sofia – io sono venuta qui per dimostrare che l’amavo, ho sempre parlato bene di lui“.

La gelosia di Alessandro

“Ha detto cose troppo brutte su di me, ha detto che non sono capace a stare solo” dice invece Alessandro, sempre rivolgendosi a Bisciglia.

Alessandro confessa la sua rabbia dovuta alla gelosia per gli approcci di Sofia con il single Alex: “Lei che baciava sul collo quello. Io invece – si difende – non mi sono avvicinata a nessuna per rispetto suo“.

L’amore di Sofia

“Doveva essere un percorso che ci portava da qualche parte, ma tu ti sei fatto travolgere dalla gelosia” la risposta di Sofia.

Che prosegue: “Stasera hai dimostrato di essere così insicuro che mi hai chiamata dopo cinque giorni perché hai visto un abbraccio, non potevo non venire“.

"Ogni singola cosa di te mi manca" Sofia e Alessandro usciranno insieme o separati? #TemptationIsland Publiée par Temptation Island sur Jeudi 9 juillet 2020

Sofia però, di fronte al rischio di perdere Alessandro, non ha dubbi sul suo amore per lui: “Ogni singola cosa che ho fatto ho sempre capito che io ti amo” gli dice alla fine.

“Voglio tornare a casa con te”

E’ quindi Sofia a preparare l’epilogo a sorpresa, già in questa seconda puntata di Temptation Island: “Io voglio tornare a casa con te – dice rivolgendosi ad Alessandro – ma cambiati, non come prima. Ti senti pronto?“.

Alessandro le risponde con un fatidico sì. E la coppia può baciarsi. “Ti devi fidare – dice Sofia al suo fidanzato, con dolcezza e determinazione -. Qualsiasi persona ho davanti per me non è Alessandro. Per me esisti solo tu“.

E dopo questa dichiarazione di rinnovato amore, Alessandro e Sofia si baciano. E mano nella mano lasciano il falò e l’avventura a Temptation Island. Dove i “corni” tanto temuti, in realtà, non ci sono stati.

Sofia ed Alessandro hanno superato la burrasca… e lasciano #TemptationIsland insieme! Più uniti di prima. ❤️ Publiée par Mediaset Play sur Jeudi 9 juillet 2020

Pronostico sovvertito

Un finale a sorpresa per la coppia di Perugia, Alessandro Medici e Sofia Calesso. Con le “soffiate” arrivate dall’isola che parlavano di un mancato confronto. Anche perché Sofia sarebbe stata tentata dalle carezze del single Alex.

Ma in realtà Sofia ha scelto il suo Alessandro. E i due cercheranno di vivere a Perugia la loro storia d’amore tormentata, che dura da più di quattro anni.