Fondo complementare Pnrr, a Spoleto apre sportello Sviluppumbria: domani incontro

Mercoledì 31 agosto alle ore 17.00 nella sala riunioni di Palazzo Mauri il Comune di Spoleto e Sviluppumbria organizzano un incontro pubblico

Mercoledì 31 agosto alle ore 17.00 nella sala riunioni di Palazzo Mauri il Comune di Spoleto e Sviluppumbria organizzano un incontro pubblico per illustrare i bandi che finanziano i progetti finalizzati al rilancio economico delle aree sisma, mettendo a disposizione ingenti risorse economiche per le micro-piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici e con sede nei comuni del cratere sismico.

L’incontro fornirà anche l’occasione per presentare l’apertura di uno sportello territoriale di Sviluppumbria, accessibile gratuitamente, per fornire, tramite personale appositamente formato, informazioni, orientamento e assistenza tecnica- gestionale alle imprese interessate alle agevolazioni previste dal fondo complementare al PNRR per le aree danneggiate dal sisma.