Fissati funerali di Jacopo, ultimo saluto con il rombo delle moto "Controlli urgenti su Apecchiese" - Tuttoggi.info

Sabato 22 luglio le esequie si terranno alla chiesa di Santa Maria a Selci (San Giustino), gli amici biker chiamano a raccolta i centauri | La pericolosità dell'Apecchiese segnalato anche al ministero dell'Interno

La comunità tifernate, sabato 22 luglio, darà l’ultimo saluto a Jacopo Baldi, il 22enne di Città di Castello che ha perso la vita sull’Apecchiese a bordo della sua moto, scontrandosi contro un blocco di cemento a bordo strada.

I funerali avranno luogo alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria a Selci (San Giustino), dove molti amici arriveranno proprio in sella ad altrettante moto, per salutare il giovane centauro con il rombo dei motori. L’appello già lanciato sui social è rivolto a tutti i biker che vogliano presentarsi con il proprio mezzo, “di qualunque tipo, per far sentire a Jacopo il suo suono preferito“.

La salma del giovane, intanto, si trova ancora all’obitorio dell’ospedale di Urbino, dov’è stata già svolta l’autopsia, che sarà utile alle indagini per accertare le cause della caduta fatale sulla strada di Piobbico. Ora si attende solo il nullaosta per la riconsegna ai familiari.

La città e tutti i conoscenti sono ancora increduli e scossi dal dolore. “Piangiamo la tragica perdita del caro collega e amico Jacopo Baldi – scrivono i colleghi dell’azienda Cmc, dove il giovane lavorava – È difficile trovare parole giuste per esprimere il dolore e l’incredulità che proviamo. Jacopo, un vibrante e dedito membro della nostra squadra, ci è stato portato via troppo presto. Oltre ad essere un dipendente eccezionale, Jacopo era davvero una persona meravigliosa. Sorriso caldo, cuore gentile e natura compassionevole, ci ha dato la gioia di stargli vicino. In questo momento difficile, i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia. L’intera compagnia è con loro in questo momento di dolore e lutto”.

Resta ovviamente sotto accusa la pericolosità dell’Apecchiese, che ogni settimana fa registrare almeno un incidente. Dopo la lettera indirizzata ai prefetti di Umbria e Marche per chiedere maggiori controlli (c’è stato già incontro con i sindaci), il consigliere regionale marchigiano Giacomo Rossi ha segnalato ufficialmente la problematica al sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco “per affrontare di petto la situazione rafforzando il personale delle forze dell’ordine sull’arteria“.

Allarmante l’aneddoto riferito da Michele Guaitini (Radicali Perugia) appena poche ore dopo la tragedia: “Oggi due Porsche e una Ferrari (di quelle con i superalettoni per capirci) facevano a gara di velocità scendendo da Bocca Serriola. Mi sono passati a 10 cm di distanza a una velocità folle e una ha fatto un sorpasso che ho avuto paura a guardare come finiva. Purtroppo non avevo campo per chiamare i Carabinieri ma manderò una segnalazione postuma. Ma la gente che testa c’ha?”….