Tragedia sull’Apecchiese, muore 22enne centauro altotiberino

Il giovane di Città di Castello era diretto al mare con un amico, inutili i soccorsi

Ennesima tragedia sull’Apecchiese. Nel pomeriggio di oggi (sabato 15 luglio) ha perso la vita un centauro 22enne di Città di Castello (J.B. le sue iniziali), dopo aver perso il controllo della sua moto sul versante marchigiano.

L’incidente, per cause ancora in corso di accertamento (non è stato coinvolto nessun altro mezzo), è avvenuto nei pressi della località Sassorotto. Con il giovane c’era anche un amico, anch’esso in sella alla rispettiva moto, ed entrambi erano diretti verso il mare per il weekend.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza: i sanitari hanno tentato invano di rianimare il 22enne che, da quanto emerge, sarebbe molto sul colpo. La salma del giovane è stata portata all’ospedale di Urbino.

Proprio una settimana fa il consigliere regionale della Marche Giacomo Rossi aveva chiesto di intensificare i controlli lungo la pericolosa arteria per evitare altre stragi.