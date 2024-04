Mattarella premia 29 Alfieri: c'è anche Sebastiano Guazzeroni, bimbo umbro che ha salvato il padre - Tuttoggi.info

Un anno fa salvò il apdre con cui camminava nel bosco da un malore. Lui è Sebastiano Guazzeroni, nove anni, originario di Paciano, in provincia di Perugia, e ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha premiato come Alfiere della Repubblica.

Il giovanissimo ha avuto paura, ma non ha perso la testa, si è messo a correre a ritroso per alcuni km finché non ha incontrato degli escursionisti che l’hanno aiutato. I fatti erano accaduti a febbraio 2023 e pochi mesi dopo, a maggio, il sindaco di Paciano, Riccardo Bardelli, ha conferito a Sebastiano un encomio. “Per la maturità e il coraggio dimostrato nel cercare e trovare soccorso al padre vittima di un malore percorrendo da solo chilometri di strada nel bosco”: la motivazione che si legge nell’importante riconoscimento attribuito al piccolo Sebastiano da parte dell’Amministrazione comunale.

Presente alla cerimonia anche il padre Paolo, visibilmente commosso e ancora incredulo per quanto accaduto. E, contattato da Ansa, proprio il genitore parla di “Una notizia bellissima e incredibile, un’emozione grandissima, tanto che ho pianto per un’ora. È un riconoscimento che ci tocca e soprattutto mi tocca nel profondo“. In queste ore Paolo e Sebastiano, con la mamma Caterina e l’altra figlioletta Lucrezia – si trova a Torino per un fine settimana di svago e per stare assieme ai parenti. “Stasera – racconta Paolo – daremo l’annuncio del riconoscimento di Alfiere a tutti e così lo scoprirà anche Sebastiano che al momento ancora non sa nulla”.