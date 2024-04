Vannacci a "Isola del Libro", il Comune non darà il patrocinio alla rassegna - Tuttoggi.info

Pasquali: "Non si parli di censura o altro, erano altri gli accordi, erano altre le possibili soluzioni, Vannacci può presentare liberamente il suo libro ma non con il patrocinio del Comune"

Il generale Roberto Vannacci sarà ospite di “Isola del Libro Trasimeno”, la rassegna che si tiene ogni anno a Passignano sul Trasimeno. A renderlo noto, mentre a livello nazionale infervora la polemica alla luce delle dichiarazioni di Vannacci, candidato alle europee, che auspica classi differenziate per disabili nelle scuole (tanto che buona parte del centrodestra ha preso le distanze da lui) è il sindaco passignanese Sandro Pasquali, che annuncia come il Comune non concederà il patrocinio alla rassegna culturale.

“La presenza del Generale Vannacci alle iniziative di Isola del Libro – spiega Pasquali – ci impone una profonda riflessione. Avevamo chiesto agli organizzatori di non portare questo evento, e ci era stato assicurato, come mediazione, che non si sarebbe svolto nel territorio. Questa presenza ha già creato all’interno di Isola del Libro dimissioni ed uscite di importanti esponenti culturali dei nostri territori. Scopriamo dal programma la sua presenza a fine maggio, crediamo che sia una mancanza di rispetto verso l’amministrazione cui era stato assicurato altro.

Ci dispiace per la manifestazione, che ha sempre raccolto i favori del Comune di Passignano, ma la presenza di Vannacci, che prosegue con le sue esternazioni anche in queste ore, ci vede costretti a non concedere il patrocinio del Comune alla manifestazione Isola del Libro. Non si parli di censura o altro, erano altri gli accordi, erano altre le possibili soluzioni, Vannacci può presentare liberamente il suo libro ma non con il patrocinio del Comune di Passignano sul Trasimeno. Rimane comunque l’inopportunità – conclude il sindaco – di fare l’iniziativa durante una campagna elettorale importante come quella delle Europee cui lo stesso Vannacci, pare sia candidato; in questo quadro, se confermato, la manifestazione culturale rischierebbe di diventare una vetrina elettorale, non ne vediamo l’utilità”.

Le polemiche sulle dichiarazioni del generale Vannacci, candidato col centrodestra alle europee, si stanno ripercuotendo in queste ore sulle forze politiche di Governo, anche se in molti si sono già dissociati.

Non lo ha fatto pubblicamente però ancora il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, che da domani (29 aprile) sarà in Umbria, tra Perugia, Spello e Foligno. Ed a “tirare per la giacchetta” la rappresentante di Governo è stata nelle ultime ore Elisabetta Piccolotti, dell’alleanza Verdi Sinistra: “La Ministra per le disabilità Locatelli farebbe bene a chiedere scusa ed annullare innanzitutto il suo tour elettorale previsto in Umbria per lunedì e martedì prossimi. È davvero una vergogna infatti – sottolinea la parlamentare umbra – che la ministra giri quella regione incontrando le associazioni che si occupano di cura, inclusione e vita autonoma delle persone con disabilità proprio nelle ore in cui la Lega, cioè il suo partito, depositerà liste elettorali tra i cui candidati è stato annunciato quel generale Vannacci che ha nel suo programma le classi speciali per alunni con disabilità”.

