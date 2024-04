Il Lions Club Gualdo Tadino dona un carrello per terapie - Tuttoggi.info

Situata nella verde campagna di Sigillo, Casa Benedetta accoglie attualmente 33 ospiti

Un evento significativo si è svolto sabato 6 aprile presso la residenza protetta “C.R.A. Casa Benedetta” con l’inaugurazione di un nuovo carrello per terapie e medicazioni, donato dal generoso contributo del Lions Club Gualdo Tadino nella persona del suo Presidente Dott. Alfredo Villa. Il carrello, selezionato tra i migliori disponibili sul mercato delle attrezzature ospedaliere, si distingue per la sua qualità e funzionalità, consentendo una distribuzione ottimizzata delle terapie e delle medicazioni. Questa donazione rappresenta un importante passo avanti nella missione della Casa Benedetta di garantire cure e assistenza di qualità ai suoi ospiti anziani non autosufficienti.

Situata nella verde campagna di Sigillo, Casa Benedetta accoglie attualmente 33 ospiti, offrendo loro, non solo assistenza socio-sanitaria, ma anche un ambiente di vita comunitaria ricco di stimoli e opportunità. Il Dott. Matteo Montanari, Presidente e Direttore Generale della Cooperativa “Fragileforte”, sottolinea l’impegno del personale, altamente qualificato, nel massimizzare l’autonomia degli ospiti, coinvolgendoli nelle attività quotidiane in modo rispettoso delle loro condizioni fisiche e psicologiche. Casa Benedetta rappresenta un faro di speranza per le famiglie, offrendo loro una risposta fidata e una soluzione tangibile per le esigenze di assistenza dei loro cari anziani. La sua missione di valorizzare l’autonomia degli ospiti e offrire loro un ambiente amorevole e accogliente è al centro di ogni attività svolta all’interno della struttura. Questo nuovo carrello per terapie, donato con grande generosità e spirito di solidarietà dal Lions Club locale, si aggiunge alla vasta gamma di servizi e attrezzature messe a disposizione da Casa Benedetta, confermando il suo impegno costante nel migliorare la qualità della vita dei suoi ospiti e nell’offrire loro il massimo comfort e supporto possibile.

