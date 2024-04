Ancora un escursionista soccorso da Vigili del Fuoco, 118 e Sasu.

Stavolta l’uomo era un escursionista in mountain bike, soccorso in località Deruta nord su sentiero MTB: secondo le prime informazioni i Vigili del fuoco di Perugia insieme al 118 e SASU hanno assicurato alle cure del personale sanitario il ferito con probabile frattura all’omero e lussazione della spalla dx. L’infortunato è stato verricello ed elitrasportato in ospedale dall’elicottero del 118.