Scontro tra auto sul rettilineo, 40enne aveva tasso alcolemico 6 volte oltre il limite - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto lungo via Biturgense, per entrambi i conducenti prognosi inferiore ai 20 giorni | L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza

Brutto incidente, qualche giorno fa, in via Biturgense – il lungo rettilineo che collega Regnano a Cerbara (Città di Castello) – dove due auto si sono scontrate mandando il traffico in tilt.

Entrambi i conducenti – un 22enne tifernate e un 40enne di origini marocchine – sono stati subito soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a causa delle lievi lesioni riportate, giudicati guaribili con una prognosi inferiore a 20 giorni.

I carabinieri, nell’effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno sottoposto i due anche agli accertamenti per verificarne lo stato psicofisico. Da questi è emerso come il 40enne, al momento dell’incidente, avesse un tasso alcolemico di quasi 6 volte superiore al limite.

In virtù dell’impietoso responso, e dei danni seri che avrebbe potuto provocare – l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Perugia, per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattato inevitabilmente anche il ritiro della patente di guida e il sequestro dell’auto ai fini della confisca.