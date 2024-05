Playoff, Carrarese per il Perugia | Gli altri sorteggi

La sfida contro i toscani, mai superati dal Grifo nelle due gara di campionato

Ostacolo Carrarese per il Perugia nella prossima tappa del difficile percorso per staccare l’ultimo biglietto buono per la Serie B. Gara di andata al Curi il 14 maggio, si replica allo stadio dei Marmi il 18 maggio.

Due squadre che si conoscono, con i toscani che hanno spento i sogni del Perugia di chiudere al terzo posto, sconfiggendo il Grifo per 1-0, dopo che all’andata al Curi era finita a reti inviolate. Non un cliente facile, la squadra di Calabro. Anche se al Perugia tutto sommato poteva andare peggio.

Proprio le due gare di campionato hanno mostrato che la Carrarese, pur godendo di una buona organizzazione di gioco, è certamente una squadra alla portata del Grifo, se Formisano riuscirà a sistemare la fase offensiva.

I sorteggi playoff

Questi tutti gli scontri:

Atalanta U23 – Catania

Taranto – LR Vicenza

Perugia – Carrarese

Triestina – Benevento

Juventus Next Gen – Casertana