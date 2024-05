Nuovo spot promozionale per la Regione Umbria | Video - Tuttoggi.info

On air dal 12 maggio in TV e sul web il nuovo spot, voluto dell’Assessorato al Turismo della Regione Umbria, per la campagna estiva di promozione turistica

E’ on air dal 12 maggio in TV e sul web il nuovo spot, voluto dell’Assessorato al Turismo della Regione Umbria per la campagna estiva di promozione turistica. Lo spot è ideato e realizzato dall’Agenzia Armando Testa.

Uno stormo di cuori verdi in volo che attraversa i cieli dell’Umbria: si apre così il nuovo spot voluto dell’Assessorato al Turismo della Regione Umbria per la campagna estiva di promozione turistica. Il film, declinato in tre diverse versioni e della durata di 30”, prende il via con una vista dall’alto della campagna umbra, sopra la quale sfreccia una formazione di cuori verdi che sorvola anche borghi e paesaggi attirando gli sguardi di chi l’osserva passare. I cuori prendono vita grazie a una ragazza che, dal divano di casa, sta apponendo con lo smartphone le icone di cuori che rappresentano il “Like it” su una serie di foto postate nei social da persone che visitano l’Umbria. Come per magia però, i cuori diventando fisici e volano verso la loro destinazione: ogni cuore infatti, è diretto verso uno scorcio magico del territorio umbro ed è destinato a chi lo sta visitando. Vediamo un cuore atterrare in braccio ad una coppia di ragazzi in barca sul Trasimeno, un altro venire afferrato da turisti nei giardini di Città di Castello e così via, in un viaggio spettacolare che tocca luoghi iconici come Perugia, Assisi, Orvieto, Gubbio, Amelia, la cascate delle Marmore e tanti altri ancora con immagini relative a 18 località diverse.

La produzione è di Armando Testa Studios con la regia di Luca Grafner.