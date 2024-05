Scomparso da Napoli, 44enne ritrovato in Umbria grazie all'appello su "Chi l'ha visto?" - Tuttoggi.info

E’ stato l’appello lanciato dai familiari sulla trasmissione “Chi l’ha visto?” a permettere di ritrovare, in Umbria, un 44enne che era scomparso qualche giorno fa dalla provincia di Napoli.

Ieri mattina, infatti, a Fabro un uomo del posto, dentro un bar, è stato avvicinato da un giovane che, con frasi perlopiù sconnesse, dapprima gli ha chiesto delle monete e una sigaretta e poi ha detto di trovarsi in zona per ricercare lavoro, allontanandosi subito dopo in direzione della stazione ferroviaria. Pur non avendolo mai visto in zona, il volto gli è apparso familiare e si è quindi ricordato di aver visto un appello nei suoi confronti sulla trasmissione “Chi l’ha visto?”. L’uomo di Fabro ha quindi chiamato prontamente le forze dell’ordine segnalando il tutto.

Poco dopo, è giunta sul posto una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Orvieto che ha rintracciato l’uomo e lo ha identificato, accertandosi che fosse effettivamente la persona scomparsa alcuni giorni prima in quel di Napoli. Il 44enne è apparso in buone condizioni generali, ma non presente a se stesso. Portava con sé uno zaino, un ombrello e nulla più. I militari dell’Arma, dopo averlo identificato anche se non aveva alcun tipo di documento, hanno avvisato i suoi familiari dell’avvenuto ritrovamento e, dopo averli rassicurati sulle condizioni generali dell’uomo, lo hanno accompagnato presso l’ospedale di Orvieto per gli accertamenti di routine. L’uomo è stato dimesso poco dopo e affidato a uno dei familiari, nel frattempo giunto da Napoli per riportarlo a casa.