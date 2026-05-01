 Arrivano anche in Europa gli autovelox "intelligenti" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Arrivano anche in Europa gli autovelox “intelligenti”

ItalPress

Arrivano anche in Europa gli autovelox “intelligenti”

Ven, 01/05/2026 - 18:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Anche in Europa arrivano i nuovi autovelox intelligenti, dotati di intelligenza artificiale e capaci di controllare il comportamento alla guida degli automobilisti. A Londra questi sistemi sono già stati sperimentati su alcune arterie urbane e stanno progressivamente entrando nell’uso quotidiano, segnando un’evoluzione importante nel monitoraggio del traffico. Le telecamere utilizzano algoritmi avanzati che analizzano le immagini in tempo reale e sono in grado di individuare infrazioni come l’uso del cellulare alla guida, la mancanza della cintura di sicurezza o il superamento dei limiti di velocità. Non si tratta più solo di autovelox tradizionali ma di veri sistemi digitali di controllo della sicurezza stradale. Tecnologie simili sono già state introdotte in altri Paesi, come l’Australia e gli Stati Uniti, dove vengono utilizzate per ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza sulle strade. In molti casi, i dati raccolti mostrano una diminuzione delle infrazioni e dei comportamenti a rischio. In Cina, dove i sistemi di controllo del traffico sono tra i più avanzati al mondo, gli autovelox sono integrati con telecamere intelligenti capaci di rilevare automaticamente velocità, mancato rispetto del semaforo, l’uso del cellulare alla guida. La rivoluzione tecnologica, sulle strade, è già cominciata.

abr/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!