Anghiari, ci risiamo. Tentato colpo in altra azienda orafa | Ladri sul tetto messi in fuga da vigilantes - Tuttoggi.info

A meno di due settimane di distanza del mega furto alla Nicol Preziosi, un’altra azienda orafa di Anghiari presa di mira dai ladri, stavolta il colpo non va a segno ma ora l'allarme resta alto

A neanche due settimane di distanza del mega furto alla Nicol Preziosi, un’altra azienda orafa, sempre ad Anghiari, è stata presa di mira dai ladri.

Stavolta però i malviventi, che hanno agito dopo la mezzanotte giovedì scorso (25 aprile), sono stati “disturbati” dalla vigilanza privata, che di fatto ha sventato il colpo.

Gli intrusi, sorpresi arrampicarsi sul tetto dell’edificio dalle telecamere di videosorveglianza, erano in due, entrambi con passamontagna e tuta nera da Diabolik. A scombinare i loro piani, come detto, è stata la presenza dei vigilantes, che hanno scoraggiato i ladri a portare a termine il piano e optare per la fuga.

Sul posto sono successivamente arrivati anche i carabinieri, che stanno indagando sul caso. Il colpo alla Nicol Preziosi, lo scorso 12 aprile, aveva fruttato ai ladri un bottino da 300 mila euro. Questa volta il semplice intervento delle forze dell’ordine potrebbe aver evitato un altro super colpo. Di sicuro nella zona resta alto l’allarme…