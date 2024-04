Colpo da film in azienda orafa, strada chiusa da camion e alberi | Bottino da 300 mila euro - Tuttoggi.info

I ladri hanno agito intorno alle ore 4 di oggi, rubati 300 kg di argento alla 'Nicol Preziosi' di Anghiari

Colpo notturno da film, intorno alle ore 4 di oggi (12 aprile), ai danni della ditta ‘Nicol Preziosi’ di Anghiari, specializzata nella lavorazione di gioielli in argento.

Come ricostruito dai carabinieri un commando di almeno 4 persone (sicuramente specializzati in questi tipo di furti) è arrivato sul posto con un camion, rubato da un supermercato di Città di Castello.

Il mezzo pesante è stato poi messo di traverso per chiudere uno degli accessi a via Martiri della Libbia (dove ha sede l’azienda orafa) e impedire così l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Ma i ladri, giusto essere più “sicuri”, hanno poi sbarrato anche l’altro accesso alla strada, abbattendo due grossi alberi sul posto e disponendoli in modo da creare un ulteriore intralcio a chiunque fosse arrivato.

I malviventi – dopo questa certosina “assicurazione sulla fuga” – sfondando poi il cancello d’ingresso con un secondo mezzo, usato come ariete, si sono quindi introdotti nella sede dell’azienda orafa, portandosi via – sembrerebbe – 300 kg di metalli e merce preziosa, per un valore che potrebbe oscillare tra i 200 e i 300 mila euro. Alla fine sono spariti nella notte usando l’unica strada secondaria lasciata libera dai loro “intralci artigianali”.

Un colpo praticamente simile è avvenuto all’alba di oggi anche a Corciano, dove i ladri – anche in questo caso – si sono prima preoccupati di sbarrare le strade di accesso con dei mezzi rubati (a Perugia) e poi hanno messo a segno il colpo. Un altro furto importante ad Anghiari, sempre ai danni di un’azienda orafa, si era invece verificato nel dicembre 2022.