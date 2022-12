Razzia notturna in un'azienda orafa, secondo grande colpo in meno di 48 ore - Tuttoggi

Dopo il colpo nella villa dell’imprenditore Ferrer Vannetti a Sansepolcro, un altro furto si è registrato alla Forval srl, nella vicinissima Anghiari | I ladri si portano via ancora oro e preziosi

A meno di 48 ore di distanza dal colpo nella villa dell’imprenditore Ferrer Vannetti a Sansepolcro, con un bottino stimato intorno ai 100 mila euro, un altro furto si è registrato nella vicinissima Anghiari.

Stavolta, nella notte appena trascorsa, l’assalto è avvenuto ai danni dell’azienda orafa Forval Srl. I malviventi sarebbero entrati intorno alle 2 di notte, razziando oro e preziosi per un valore alquanto ingente ma non ancora stimato. Pure in questo caso si aggirerebbe intorno ai 100 mila euro.