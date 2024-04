Rubano scarpe e vestiti da un magazzino: i ladri con 4 mezzi bloccano anche la strada

Blitz da film all'alba a Corciano: usati quattro mezzi rubati, uno come ariete per forzare l'ingresso

Un autentico blitz da film quello compiuto all’alba dai ladri in un magazzino di Corciano, da cui sono stati rubati numerosi colli contenenti calzature e capi di abbigliamento.

I malfattori, utilizzando quattro veicoli risultati rubati nel corso della notte a Perugia, hanno bloccato le strade di accesso che conducono alla società, utilizzandone un altro come ariete per forzare l’ingresso.

In pochi minuti hanno svuotato il magazzino, utilizzando due furgoni per allontanarsi e far perdere le loro tracce.

È in corso di quantificazione l’ammontare complessivo della merce rubata.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri di Perugia e quelli della Sezioni Rilievi del Nucleo Investigativo, al fine di individuare eventuali tracce utili all’identificazione degli autori del reato.