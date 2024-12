IMU e TASI, a Marsciano parte una verifica sui pagamenti relativi al 2019 - Tuttoggi.info

Il Comune di Marsciano ha avviato un accertamento delle posizioni relative a IMU (Imposta Municipale Unica) e TASI (Tassa per Servizi Indivisibili) relative all’annualità 2019, al fine di verificare la correttezza dei pagamenti. Questa attività, gestita direttamente dall’Ufficio Tributi dell’Ente, porterà all’invio di avvisi già a partire dalla fine del 2024 a coloro che dovessero risultare non in regola con il pagamento di uno o entrambi i tributi (sia per le situazioni di mancato pagamento che nel caso di pagamenti difformi rispetto a quando dovuto).

“La gestione interna al Comune di questa attività di accertamento – spiega il sindaco Michele Moretti – permetterà un più agevole contatto con i cittadini interessati i quali potranno, in ogni momento, fare riferimento all’Ufficio Tributi per avere tutte le informazioni e i chiarimenti necessari e sanare eventuali posizioni debitorie. L’obiettivo è naturalmente quello di garantire la piena equità fiscale permettendo all’Ente di recuperare somme dovute che sono necessarie per il buon funzionamento dei servizi erogati alla popolazione. E questo vogliamo farlo mantenendo un contatto aperto e costruttivo con i cittadini che permetta, nel pieno rispetto delle normative, di tenere conto di ogni esigenza, e non incorrere in inutili atti di forza verso cittadini e piccole imprese che non contribuiscono di certo ad un rapporto chiaro e limpido fra Ente creditore e contribuenti non in regola”.

L’Ufficio tributi, in Municipio, è quindi a disposizione dei cittadini che possono recarvisi negli orari di apertura al pubblico (il lunedì e giovedì mattina dalle 09.00 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00) o prendere un appuntamento contattando i seguenti recapiti: 0758747262 /292 – entrate@comune.marsciano.pg.it