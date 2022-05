Fioritura a Castelluccio 2022, ecco il piano: solo transito sul Pian Grande, navette da Umbria e Marche

Interventi di manutenzione alle strade prima della Fioritura

Nella riunione si è parlato delle azioni da intraprendere per garantire a tutti l’accesso ai piani di Castelluccio in concomitanza con il grande afflusso previsto per la Fioritura e che interessano in particolare la “strada delle Cavalle” e quella “dei colli alti e bassi”. Le strade necessiteranno di piccoli interventi di manutenzione ordinaria come la sistemazione del fondo stradale e il rinforzo della sicurezza, ripristinando, per la strada delle Cavalle, i presidi già da tempo installati.

I sindaci dei tre comuni confinanti e il presidente del Parco sono concordi nell’intraprendere un’azione unitaria che, mutuando l’esperienza dello scorso anno, superando i problemi registrati in merito all’accessibilità e gestione dei servizi (durante la Fioritura 2021 l’accesso dal versante marchigiano a Castelluccio era vietato), possa garantire le migliori condizioni possibili per poter godere in tranquillità e sicurezza di questo fantastico spettacolo che l’uomo e la natura regalano ogni anno.

Ipotesi per i week end dal 25 giugno al 10 luglio

La proposta elaborata prende in considerazione i week end centrali della fioritura, previsti orientativamente per la fine di giugno (25 e 26) e i primi due week end di luglio (2, 3 e 9, 10 luglio). Si ritiene si debba consentire il transito da e verso il Pian Grande, senza sosta né fermata, mentre l’accesso ai Piani potrà effettuarsi da tutti i parcheggi del versante Umbro (Norcia) e Marchigiano (Arquata del Tronto e Castel Sant’Angelo sul Nera) tramite navetta.

Anche altri comuni hanno annunciato di voler predisporre appositi servizi.

Previsti ulteriori incontri

Nei prossimi giorni si stanno organizzando ulteriori appuntamenti con gli organi sovraordinati (Prefetture, Questure, Regioni e Province), la Comunità del Parco dei Sibillini, le forze dell’ordine, gli operatori economici, le varie associazioni ambientaliste, etc, per provare a definire al meglio e nel rispetto delle esigenze di tutti, ogni dettaglio che potrà emergere dal confronto. Appena si avrà sufficiente certezza delle date (che, ricordiamolo, dipendono da madre natura) saranno aperte le prenotazioni dei servizi attraverso la Web APP Parchiaperti, già utilizzata lo scorso anno. Nei prossimi giorni, man mano, saranno resi noti ulteriori dettagli.