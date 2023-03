Elezioni Terni, Pd in conclave | Kenny, Fiorelli o Diotallevi? - Tuttoggi

Asse Pd-M5S

Non sono infatti finite le interlocuzioni con il M5S e, in extremis, potrebbe trovarsi una ‘clamorosa’ intesa e convergenza sul candidato Fiorelli, visto di buon occhio da molti esponenti dem, ma creerebbe più di qualche mal di pancia in una corrente storica del partito. Le distanze su alcuni punto ci sono, ma non è detto che non si possa trovare un’intesa per creare un fronte anti-centrodestra, viste anche le criticità della coalizione che sembra in grande difficoltà.

Diotallevi non convince

Il nome di Luca Diotallevi, ordinario di Sociologia a Roma3 e presidente di Azione Cattolica, è stato lanciato dagli ‘innovatori’ di “Cittadini Liberi”: un profilo che piace all’area di Italia Viva che al Pd. Le quotazioni di Diotallevi sono date in ribasso, anche perché, in caso di ballottaggio, il nome non sarebbe condiviso da alcune forze politiche con le quali interloquire.