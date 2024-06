Elezioni europee Umbria, i risultati definitivi: testa a testa destra – sinistra

I partiti del centrodestra raccolgono il 47,8%, quelli del centrosinistra intorno al 46,5%. Ap di Bandecchi all'1,84%

Fratelli d’Italia si conferma primo partito in Umbria, con il 32,62% dei consensi tra i 392.700 umbri che si sono recati alle urne per le elezioni europee.

Il Pd è il secondo partito con il 26,54%, staccato di circa 209mila voti. Staccato il M5s,al 9,41%, tallonato da Alleanza Verdi Sinistra che arriva al 7,27%.

Nel centrodestra Forza Italia (insieme a Noi Moderati)con il 7,18% supera di circa 13mila voti la Lega (che era partito di maggioranza relativa alle regionali) scesa sotto il 7% (6,89%).

Stati Uniti d’Europa (3,95%) supera Azione (2,97%).

Pace Terrà Dignità del giornalista Santoro è al 2,37%; Democrazia Sovrana Popolare allo 0,79%; Libertà allo0,63%.

Alternativa Popolare, la formazione del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, ha raccolto 7.245 voti (1,84%).

Si profila un testa a testa anche in chiave elezioni regionali, che in Umbria si terranno in autunno. I partiti del centrodestra sfiorano infatti il 48%, mentre quelli del centrosinistra si attestano intorno al 46,5%.