Elezioni Gubbio, sfida a 6 per il successore di Stirati | Scrutinio in diretta - Tuttoggi.info

L'affluenza alle urne è stata del 68,49%, in leggero calo rispetto al 2019 (69,89%), quasi sicuramente sarà ballottaggio

Dopo 10 anni di amministrazione Stirati oggi (10 giugno) Gubbio conoscerà il nome del suo nuovo sindaco o dei due contendenti che se la vedranno al ballottaggio del prossimo 23 e 24 giugno. Qui sotto la diretta dello scrutinio:

Ore 16.03 – Sezione 2/32: Girlanda 75, Fiorucci 65, Tasso 65, Nafissi 21, Della Porta 14, Tognoloni 9

Ore 15.42 – Sezione 1/32: Fiorucci 49, Tasso 45, Nafissi 14, Girlanda 12, Della Porta 12, Tognoloni 7

Ore 15.28 – Sarà una lunga maratona fino a questa sera. Ancora zero le sezioni ufficilamente scrutinate

Ore 14.40 – Il primo sindaco ufficialmente eletto in Umbria è quello di Vallo di Nera, Agnese Benedetti ha conquistato addirittura il 97% dei voti

Ore 14.20 – Nessuna sezione ancora ufficiale. La situazione è uguale in tutti e 60 i Comuni umbri al voto

Ore 14 – Si parte con lo spoglio voti, saranno 32 le sezioni da scrutinare

——

A giocarsela sono in 6: la vicesindaco uscente Alessia Tasso (Liberi e Democratici, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano-Socialisti Eugubini); Vittorio Fiorucci (Gubbio civica-Fiorucci sindaco, Club Millennials, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia), Rocco Girlanda (Gubbio Democratica, Gubbio Viva, Rinascimento Eugubino, Lista Baldinelli-Alternativa per Gubbio), Francesco Della Porta (Pci e Per i Beni Comuni), Leonardo Nafissi (Gubbio Città Futura, Gubbio Partecipa, Sinistra Possibile) e Gabriele Tognoloni (Cantiere Sociale-Sinistra Eugubina). Tra i 341 candidati consiglieri ne saranno eletti 24.

Sono stati 27.255 gli aventi diritto al voto, di cui 13.314 uomini e 13.941 donne, nelle 32 sezioni elettorali del territorio comunale. L’affluenza è stata del 68,49%, in leggera diminuzione rispetto a quella del 2019 (69,89% al primo turno), quando anche allora i candidati furono 6. Dalle ore 14 di questo pomeriggio, su questa pagina, gli aggiornamenti degli scrutini in tempo reale.