Elezioni Amministrative, spoglio in diretta dei comuni del Ternano | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Elezioni amministrative 2024, diretta dello spoglio dei voti per i comuni del Ternano. Ecco i dati relativi ai candidati sindaco

La Provincia di Terni, per le elezioni Amministrative, ha fatto registrare la percentuale complessiva del 71,71%. Il Comune con il numero maggiori di sezioni è Orvieto, con 28. I Comuni di Penna in Teverina e Polino sono quelli con una sola sezione. Il Comune con maggiore affluenza è stato Polino, 86,26%, mentre Ficulle è il Comune con minore affluenza, 63,62. Qui i comuni della Valnerina, Montefranco e Arrone.

Alessandro Dimiziani, scrutinate le due sezioni, è il sindaco di Lugnano in Teverina.

Stefano Paoluzzi è il sindaco di Penna in Teverina, dove è stata scrutinata l’unica sezione.

A Guardea, dopo lo scrutinio di una sezione su tre, Giampiero Lattanzi è saldamente in testa con oltre l’80%.

A Montecchio si profila la riconferma del sindaco Gori, dopo lo scrutinio di una sezione.

I Comuni al voto nel Ternano

Undici i centri al voto nel Ternano-Amerino: Acquasparta, Alviano, Arrone, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montefranco, Penna in Teverina, Polino, San Gemini e Stroncone. San Gemini: Leonardo Grimani “San Gemini Cambia”, Luciano Clementella “Cambiamo San Gemini” e Giuseppe Bracco “Unità e Responsabilità per San Gemini”. Polino: Saverio Matteucci “Alternativa Popolare Bandecchi per Matteucci”, Remigio Venanzi “Progetto Polino” e Gianluca Matteucci “Noi per Polino”. Lugnano in Teverina: Alessandro Dimiziani “Uniti per Lugnano”. Acquasparta: Claudio Ricci “Fare Comune” e Giovanni Montani “Siamo Con Giovanni Montani”. Alviano: Fabio Andreucci “Viviamo Alviano” e Giovanni Ciardo “Nuovi Orizzonti”. Guardea: Alfredo Di Sio “Insieme per Guardea” e Giampiero Lattanzi “Per Guardea Costruire il Futuro”. Montecchio: Antonella Ferretti “Passo dopo Passo per Rinascere Insieme” e Federico Gori “Montecchio Oltre”. Penna in Teverina: Stefano Poluzzi “Penna Domani” e Valerio Cecca “Con Voi Penna Rinasce”. Stroncone: Paolo Cianfoni “Insieme per Cambiare” e Giuseppe Malvetani “SìAmo Stroncone”.

Articolo in aggiornamento

© Riproduzione riservata