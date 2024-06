Elezioni comunali in Valnerina, si decide il nuovo sindaco in 6 Comuni | Lo spoglio - Tuttoggi.info

Sono sei i Comuni della Valnerina in cui oggi verrà eletto il nuovo sindaco: oltre al capoluogo Norcia, ci sono Preci, Cerreto di Spoleto, Sellano, Vallo di Nera e Sant’Anatolia di Narco. In corso lo spoglio, con gli aggiornamenti in diretta.

Ad Arrone confermato sindaco Fabio Di Gioia con la sola lista rimasta in corsa dopo l’esclusione di Tomas Nardini della lista “Alternativa per Arrone”.

Già eletti i primi sindaci, come a Vallo di Nera dove è stata confermata Agnese Benedetti.

Elezioni a Norcia, lo spoglio

A Norcia sono 4 i candidati a sindaco, tanti quanti i seggi allestiti. L’affluenza alle urne è stata del 78,91% degli aventi diritto, leggermente inferiore a quella delle elezioni europee (80,03%). A sfidarsi sono: Nicola Alemanno (Rispetto per Norcia), Giuliano Boccanera (Norcia Unita), Francesco Filippi (Ricostruiamo Norcia) e Cristina Sensi (Libera Norcia).

Elezioni a Preci, lo spoglio

Tre i candidati a sindaco per Preci: Angelo Chierici (Insieme per Preci), il sindaco uscente Massimo Messi (Uniti per Preci) e Biundo Salvatore detto Marcantonio (Umbria autonoma).

Elezioni a Cerreto di Spoleto, lo spoglio

Anche a Cerreto di Spoleto gli aspiranti sindaci sono tre: Gino Emili (Impegno Comune), già più volte sindaco di Cascia; Stefano Martinelli (Umbria autonoma); il primo cittadino uscente Giandomenico Montesi (Insieme per Crescere).

Elezioni a Sellano, lo spoglio: Gubbiotti verso la riconferma

Due, invece, i candidati a sindaco a Sellano. Stefania Cascioli (Accordo per Sellano) sfida il sindaco uscente Attilio Gubbiotti (Sellano Continuiamo a crescere). Con 2 seggi scrutinati su 4 Gubbiotti è avanti, all’89,5%.

Elezioni a Vallo di Nera, Agnese Benedetti confermata

A Vallo di Nera Agnese Benedetti (Continuiamo per Crescere) è confermata sindaco con il 97,74% delle preferenze. Alla sua lista spettano 7 consiglieri. Si ferma 2,26% ma potrà contare su 3 seggi il suo sfidante, Fulvio Carlo Maiorca (Forza Nuova).

Elezioni a Sant’Anatolia di Narco, lo spoglio

A Sant’Anatolia di Narco sono 3 i candidati a sindaco: l’uscente Tullio Fibraroli (Uniti per Sant’Anatolia), Gian Luca Valeriani (Futuro e innovazioni) e Lanfranco Egisto Tani (Sant’Anatolia Nuova).