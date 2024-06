Amministrative a Foligno, testa a testa Masciotti - Zuccarini

War room allestite, comitati pronti alla maratona che sceglierà il prossimo sindaco di Foligno. Corsa all'ultimo voto.

War room allestite, comitati pronti alla maratona che sceglierà il prossimo sindaco di Foligno. Alle urne, per le Amministrative, sono andate il 63,07 per cento degli aventi diritto. Meno del 2019, quando a votare al primo turno furono il 70,06. Un’affluenza inferiore rispetto alle Europee, del 65 per cento. Un elemento in controtendenza rispetto alla norma, che dovrebbe vedere gli elettori mobilitati di più per le Amministrative.

I candidati

A sfidarsi quattro candidati: il sindaco uscente Stefano Zuccarini (Lega – Forza italia – Fratelli d’Italia – Più in alto Foligno civica – Stefano Zuccarini sindaco), Mauro Masciotti (Pd – M5S – Foligno 2030 – Foligno domani – Patto x Foligno – Foligno 2030), Enrico Presilla (Alternativa popolare – Per Foligno – Impegno civile), Moreno Finamonti (La voce di Foligno).

Gli obiettivi

L’obiettivo dichiarato dal centrodestra è vincere al primo turno. I numeri dicono che i folignati al voto siano stati 28mila e per stare fuori dal ballottaggio ne serviranno più di 14mila. Nel 2019, al primo turno, il centrodestra ne prese 13.562.

La diretta

14.30: I comitati sono tutti aperti e operativi. I candidati sindaco iniziano a farsi vedere. Enrico Presilla presidia il suo fortino in via Mazzini. C’è anche Mauro Masciotti in quello che nel corso dei mesi è stato definito ‘Laboratorio delle idee’, nella zona tra via Mazzini e piazza Matteotti. Il centrodestra si è dato appuntamento al Comitato di Stefano Zuccarini, in via XX settembre. Aperto anche il comitato di Moreno Finamonti con alcune volontarie. Candidati tutti schierati sui seggi come rappresentanti di lista.

14.43: Primo seggui, ospedale. Masciotti 9, 16 per Zuccarini (25 votanti).

14.45: Seggio 16: Più in Alto 14, Stefano Zuccarini sindaco:

16.19: Ribaltone a Montefalco, dove ha vinto il candidato di centrosinistra Alfredo Gentili. Verso il tris anche a Spello.

16.20: I seggi di Foligno sono Verchiano: Finamonti 9, Masciotti 62, Presilla 6, Zuccarini 69. Piermarini 120 Zuccarini e Masciotti 160.

16.42: Al seggio 24, della Scuola media Gentile, Zuccarini 390 Masciotti 290, Presilla 30, Finamonti 16.

Seggio 5: Masciotti 241, Zuccarini 191, Presilla 37, Finamonti 17.

Colfiorito 48: Masciotti 113, Finamonti 4, Presilla 8, zuccarini 189.

16.45: Dal comprensorio la conferma della vittoria di Alfredo Gentili sindaco di Montefalco e di Moreno Landrini sindaco di Spello.

17.05: Colfiorito: Masciotti 113, Finamonti 4, Presilla 8, zuccarini 189.

Sportella Marini: Finamonti 13, Masciotti 216, Zuccarini 221, Presilla 52.

Seggio 38: Finamonti 29, Masciotti 197, Zuccarini 216, Presilla 26.

Seggio 15: Finamonti: 21, Masciotti 198, Presilla 8, Zuccarini 197.

18.30: la situazione sempre portare verso un ballottaggio piuttosto sicuro. Stando ai dati ufficiosi arrivati nei comitati, dove si è andati oltre la metà dei seggi, Zuccarini sarebbe al 46,2 per cento, Finamonti al 3.5, Masciotti al 44.3 e Presilla al 6 per cento.

19.15: dai dati dei seggi che arrivano nei comitati, la situazione sembra consolidare il ballottaggio. Il sindaco uscente Stefano Zuccarini, con il 70,4 per cento di seggi scrutinati, il divario tra i due candidati è sempre più piccolo. Zuccarini è al 46,1 mentre Masciotti al 44.2. Presilla al 6 per cento e Finamonti al 3,7.

20:00 Aggiornamento

Dichiarazione a caldo del sindaco in carica di Foligno, Zuccarini:

D. Sindaco manca poco si va verso il ballottaggio risultato che si aspettava?

R. Dire che me lo aspettavo no, nel senso che avrei preferito chiudere questa partita al primo turno come ci aspettavamo. Siamo a un passo della Vittoria e proseguiremo la nostra battaglia al ballottaggio, sono sicuro che il risultato non mancherà avremo più tempo per spiegare ai cittadini; altri 15 giorni per spiegare ai cittadini il lavoro che abbiamo fatto

D. C’è qualcosa che secondo lei poteva funzionare meglio o un invito in questo momento agli altri due candidati, per un eventuale apparentamento?

R. Questo è presto per dirlo io vorrei aspettare i risultati definitivi poi si prenderanno decisioni anche politiche. Ritengo che noi abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare: sicuramente questo 10% di astensionismo che manca rispetto al 2019. Probabilmente gran parte di questo astensionismo è il nostro elettorato che forse ha sottovalutato, ci dava per vincenti invece magari forse era meglio rimanere qui non andare al mare.

Aggiornamento delle 20:45 – Arriva il commento del candidato sindaco Mauro Masciotti

“Adesso stiamo arrivando, un cammino che abbiamo iniziato solo tre mesi fa. Si parlava che non ci sarebbe stato bisogno neanche di mettere i manifesti e invece ci siamo siamo. Affronteremo quest’ultima parte della campagna convinti che che possiamo farcela.

Andremo a incontrare gli ultimi indecisi perché con il nostro motto di unire Foligno, senz’altro riusciremo a portare un risultato meraviglioso per tutta la nostra comunità”

21.16: Ballottaggio ormai acquisito, con neanche 400 voti di scarto tra Zuccarini e Masciotti. La fotografia finale chiude con il 45,9 di Stefano Zuccarini, il 44,5 di Mauro Masciotti, il 3,7 di Moreno Finamonti e il 5,9 di Enrico Presilla.