Energy Accumulatori si trasferisce: nuova sede più grande a Santo Chiodo per offrire ancora più servizi - Tuttoggi.info

La nuova sede ospiterà una officina permettendo a Energy Accumulatori di ampliare il proprio ventaglio di interventi

Energy Accumulatori cambia casa per crescere ancora di più. A partire dal 2 maggio 2025, l’attività si trasferisce ufficialmente dalla storica sede di via Martiri della Resistenza 125 alla nuova officina in Zona Industriale Santo Chiodo, Via degli Operai 23.

Un trasferimento importante per Massimo e Andrea Sartorini, che nasce dall’esigenza di ingrandire gli spazi, potenziare l’offerta e garantire ai clienti un servizio ancora più rapido, completo e tecnologicamente avanzato.

Andrea Sartorini e suo padre al lavoro

La nuova sede ospiterà una officina ampliata e dotata di attrezzature all’avanguardia, permettendo a Energy Accumulatori di ampliare il proprio ventaglio di interventi, che includeranno:

Vendita e montaggio batterie per auto, moto, camion, mezzi agricoli, sistemi Starter & Stop (con programmazione centralina), trazione leggera, muletti, camper, lavapavimenti industriali, piattaforme elettriche, carrozzine per disabili e mobilità elettrica.

per auto, moto, camion, mezzi agricoli, sistemi Starter & Stop (con programmazione centralina), trazione leggera, muletti, camper, lavapavimenti industriali, piattaforme elettriche, carrozzine per disabili e mobilità elettrica. Ricellaggio batterie per utensili, biciclette elettriche (e-bike) e scooter elettrici: un servizio innovativo e sostenibile per dare nuova vita alle batterie esistenti.

per utensili, biciclette elettriche (e-bike) e scooter elettrici: un servizio innovativo e sostenibile per dare nuova vita alle batterie esistenti. Sostituzione lampade e spazzole tergicristallo con prodotti Bosch di alta qualità.

con prodotti Bosch di alta qualità. Ricarica climatizzatori auto per impianti r-134a e r-1234yf.

per impianti r-134a e r-1234yf. Progettazione e vendita di schede elettroniche PCB personalizzate, per soddisfare anche le richieste più specifiche di automazione e gestione elettronica.

Un vero salto di qualità che conferma Energy Accumulatori come punto di riferimento a Spoleto e in Umbria per tutto ciò che riguarda l’accumulo di energia e i servizi connessi alla mobilità tradizionale ed elettrica.

L’inaugurazione ufficiale della nuova sede è prevista per il 10 maggio 2025 a partire dalle ore 17.00, con un rinfresco aperto a clienti, amici e curiosi che vorranno festeggiare insieme questo importante traguardo.

Vi aspettiamo nella nuova sede:

📍 Zona Industriale Santo Chiodo – Via degli Operai 23 – Spoleto (PG)