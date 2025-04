A Lugnano in Teverina scolaresca in visita alla stazione dei carabinieri - Tuttoggi.info

Nella mattinata di lunedì 14 aprile, 32 piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia di Lugnano in Teverina, accompagnati da sei insegnanti, hanno visitato la sede della locale Stazione Carabinieri.

La visita alla caserma è inquadrata in un più ampio progetto dell’Arma dei Carabinieri, volto a diffondere un messaggio di vicinanza ed amicizia e ad instillare nei giovani la cultura della legalità, stimolando altresì l’interesse e la curiosità degli studenti di tutte le età.

Nella circostanza i bambini sono stati accolti dal Comandante della Stazione, Lgt. C.S. Gabriele Marchini e dagli altri Carabinieri in servizio al reparto, che hanno parlato del senso civico e del rispetto delle regole, argomenti che, nonostante la giovanissima età dei discenti, hanno catturato la loro attenzione e partecipazione.

Nel piazzale antistante la caserma i visitatori hanno poi incontrato i militari di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Amelia, deputati prioritariamente alle attività di Pronto Intervento, che hanno mostrato loro una “Gazzella” con i sofisticati equipaggiamenti in dotazione: grande l’interesse dei bambini nel vedere da vicino uno degli automezzi quotidianamente impegnati nel controllo del territorio, costantemente in comunicazione con la Centrale Operativa del Comando Compagnia per soddisfare le numerose richieste di intervento della cittadinanza al Numero Unico di Emergenza 112.

Gli alunni, che hanno vissuto quest’esperienza con entusiasmo, hanno avuto infine modo di incontrare anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Terni, Col. Antonio De Rosa, in visita alla Stazione, che si è intrattenuto a parlare con loro alla presenza del Sindaco di Lugnano, Alessandro Dimiziani.