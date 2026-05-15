Zingale "Parlare di Europa a Palermo ha un grande significato" - Tuttoggi.info

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Zingale “Parlare di Europa a Palermo ha un grande significato”

ItalPress

Zingale “Parlare di Europa a Palermo ha un grande significato”

Ven, 15/05/2026 - 21:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Il dibattito sull’Europa è importantissimo. Tra l’altro oggi è l’80° anniversario dell’autonomia siciliana. La Sicilia ha insegnato a tutta l’Europa cosa significa la democrazia, perché il primo Parlamento in Europa ha avuto sede esattamente in Sicilia, a Palermo. Quindi credo che parlare di Europa in questo momento, qui in Sicilia, a Palermo in particolare, sia di grandissimo significato, specialmente in un momento nel quale di Europa si parla molto poco, se ne fa ancora meno, e di diritto internazionale non se ne parla completamente”. Così Pino Zingale, Procuratore regionale della Corte dei conti in Sicilia, a margine di un incontro nell’ambito della 17esima edizione de “La Settimana Europea a Palermo”, che si è svolta presso la Chiesa Nostra Signora delle Nazioni in S. Eugenio Papa, a Palermo.

xd6/tvi/mca2

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