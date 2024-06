Elezioni Amministrative, spoglio in diretta di Orvieto e Orvietano | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Elezioni amministrative 2024, diretta dello spoglio dei voti per i comuni di Orvieto e Orvietano. Ecco i dati relativi ai candidati sindaco

La Provincia di Terni, per le elezioni Amministrative, ha fatto registrare la percentuale complessiva del 71,71%. Il Comune con il numero maggiori di sezioni è Orvieto, con 28. I Comuni di Penna in Teverina e Polino sono quelli con una sola sezione. Il Comune con maggiore affluenza è stato Polino, 86,26%, mentre Ficulle è il Comune con minore affluenza, 63,62.

Dopo lo scrutinio di 4 sezioni su 6, il sindaco uscente Giuseppe Malvetani è oltre l’80% delle preferenze a Stroncone.

Giovanni Ciardo, dopo lo scrutinio delle due sezioni, è il sindaco di Alviano.

Dopo lo scrutinio delle due sezioni, Marco Conticelli è il sindaco di Porano.

Damiano Bernardini è saldamente in testa a Baschi con oltre l’80% dei voti.

A Porano, dopo lo scrutinio di una sezione su due, Marco Conticelli è in testa con oltre il 60% delle preferenze.

Sebastiano Caravaggi di “Ripartiamo Persone e Territorio” è il sindaco di Montegabbione dopo lo scrutinio delle 3 sezioni.

A Monteleone d’Orvieto, 3 sezioni, il sindaco è Paolo Garofani con la lista “Monteleone Attiva”.

A San Venanzo si profilo la vittoria di Marsilio Martinelli “San Venanzo Bene Comune” che dopo lo scrutinio di 3 sezioni è saldamente in testa.

Comuni al voto nell’Orvietano

Nell’Orvietano andranno al voto Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Porano e San Venanzo. Montegabbione: Sebastiano Caravaggi “Ripartiamo Persone e Territorio”, Fabio Roncella “Futuro Comune per Montegabbione” e Francesca Muccifora “Montegabbione Insieme”. Monteleone d’Orvieto: Paolo Garofani “Monteleone Attiva”. Ficulle: Gian Luigi Maravalle “Cambiamenti”. Allerona: Luca Cupello “Allerona Bene Comune” e Danilo Bellezza “Insieme per Allerona”. Baschi: Damiano Bernardini “Insieme Domani” e Giancarlo Racanicchi “Futuro Comune: Territorio e Generazioni Unite”. Castel Viscardo: Bruno Cimicchi “Cambiare si Può” e Daniele Longaroni “Cammino Comune”. Fabro: Giuliano Giuliacci “Fabro al Centro” e Simone Barbanera “Impegno Comune”. Porano: Carmela Pamela Palmieri “Uniti per Porano” e Marco Conticelli “Porano Conta”. San Venanzo: Marsilio Martinelli “San Venanzo Bene Comune”, Stefano Valentini di “San Venanzo Viva” e Simone Rellini di AP.

Elezioni a Orvieto

I candidati in corsa per una poltrona da sindaco sono, in ordine alfabetico: Stefano Biagioli (campo largo-centrosinistra), Giordano Conticelli (liste civiche), Roberta Palazzetti (liste civiche), Roberta Tardani (centrodestra). In totale saranno 12 liste per 176 candidati a 16 posti da consigliere. Qui il focus sulle elezioni a Orvieto.