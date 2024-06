In Umbria l'affluenza più alta: 7 elettori su 10 hanno scelto il sindaco | I dati dei Comuni

Il 72,34% degli aventi diritto si è recato alle urne nei 60 Comuni della regione interessati dalle amministrative

In Umbria 7 elettori su 10 nei 60 Comuni interessati dal voto delle amministrative si sono recati nei seggi per scegliere il sindaco e la definizione del nuovo Consiglio comunale. L’affluenza finale alla chiusura delle operazioni di voto è stata intorno al 67% (il dato non è definitivo). Si tratta di una delle percentuali più alte in Italia, dove per le amministrative l’affluenza media è stata di poco superiore al 62%.

L’affluenza nei Comuni per le amministrative

A Bastia Umbra l’affluenza finale è stata del 66,33%, a Castiglione del Lago del 68,58%, a Città della Pieve del 67,68%, a Foligno del 70%, a Gualdo Tadino del 66,39%, a Magione del 61,05%, a Marsciano del 71,56%, a Norcia del 78,91%, a San Giustino del 68,11%, a Spello del 67,76%, a Torgiano del 70,28%, a Orvieto del 70,89%, a Gubbio 72,24%. A Perugia il dato finale si avvicina al 67%.

L’affluenza alle europee

L’affluenza in Italia per le elezioni europee è stata del 48,34%, la circoscrizione dell’Italia Centrale sopra la media al 61,92%. In Umbria il dato generale è stato del 53,07%. In Umbria l’affluenza finale alle europee è stata del 55,64%.

Nei comuni umbri dove si è votato solo per le europee, a Terni l’affluenza è stata del 46,12%, a Narni del 49,37%, ad Amelia del 50,37%, ad Assisi del 51,37%, a Città di Castello del 54,32%, a Spoleto del 44,40%, a Todi del 48,56%, a Umbertide del 54,71%.

(notizia in aggiornamento)