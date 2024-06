Elezioni Altotevere, oggi 5 Comuni conosceranno il nuovo sindaco | Spoglio voti in diretta dalle 14 - Tuttoggi.info

Sfida a 4 a Pietralunga, tre candidati a San Giustino e Citerna | Duelli a Montone e Lisciano Niccone

Anche in Altotevere è arrivato l’atteso giorno che rivelerà i nomi di ben 5 sindaci di altrettanti Comuni, tutti sotto i 15mila abitanti e quindi ad elezione diretta e senza ballottaggi. La diretta live dello spoglio voti avrà inizio in questa pagina a partire dalle 14.

Per quanto riguarda i dati dell’affluenza la percentuale maggiore è stata registrata a Pietralunga con il 76,70% (di un soffio più alta rispetto al 2019). A seguire, in aumento, Lisciano Niccone 70,77% (69,89 nel 2019 con candidato unico) e poi gli altri tre Comuni in calo: Citerna 75,23% (77,79 nel 2019), Montone 72,73% (73,72% nel 2019) e San Giustino 68,11% (71,68% nel 2019).

A Pietralunga è un’inedita sfida a 4, con ben tre i candidati che tenteranno di spodestare il regno di Mirko Ceci, unico sindaco della regione che punta al quarto mandato consecutivo. I suoi avversari sono il suo ex vice Francesco Rizzuti, l’ex sindaco del borgo Luca Sborzacchi e lo sfidante di centrodestra Gianluca Ortali.

Nel Comune più grande, San Giustino, è invece sfida a tre così come a Citerna: nella città del Castello Bufalini se la giocheranno l’ex vicesindaco Stefano Veschi, l’ex sindaco Fabio Buschi e il consigliere comunale del centrodestra Corrado Belloni. Nel borgo citernese invece contro il sindaco uscente Enea Paladino ci provano l’avvocato Eleonora Della Rina e l’ingegner Alessandro Capacci, le due anime del centrosinistra.

Duelli interessanti anche a Montone dove, Mirco Rinaldi, già recordman di preferenze a livello nazionale sia nel 2014, quando conquistò un già notevole 80%, sia nel 2019, con un clamoroso quanto “unico” 92%, punta al tris. A cercare di impedirglielo è l’attuale consigliere di opposizione Elisa Molinari. A Lisciano Niccone, infine, Gianluca Moscioni, anch’esso a caccia del tris, se la vedrà con il veterano della politica tifernate Cesare Sassolini, già ex candidato sindaco proprio a Città di Castello.