Amministrative 2024, a Torgiano è sfida Liberti-De Rosa: tutti i risultati - Tuttoggi.info

(articolo in aggiornamento) In attesa di sapere i risultati della sfida tra l’uscente Eridano Liberti di centrodestra con “Torgiano da vivere” e il candidato del fronte progressista Pierluigi De Rosa con “Siamo Torgiano De Rosa sindaco, a queste amministrative 2024 Torgiano è tra i comuni migliori per affluenza, anche se in calo di 6 punti e mezzo percentuali rispetto al 2019 quando era stata del 76,75. Con un seggio su sei scrutinati, 325 voti sono per Liberti pari al 59,85 %; 218 per De Rosa, pari al 40,15 %.

Nello specifico l’affluenza alle 23 di sabato era al 22,20 %, per poi salire domenica al 36,38 (mezzogiorno), 60,20 (alle 19) e chiudersi al 70,28. La città è comunque tra le 15 con un risultato superiore al 70% – poi ci sono Cerreto di Spoleto, Preci e Sant’Anatolia di Narco che superano addirittura l’80% di votanti. Il numero dei cittadini aventi diritto di voto, per Torgiano e per queste amministrative 2024, è di 5.487; sei le sezioni da spogliare. Nel 2019 Liberti diventò sindaco con il 44,4% dei consensi; a seguire Marzio Vaccari che si fermò al 30,5% , Fausto Ciotti 16,1% e Enzo Morbidini 9%.